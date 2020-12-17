Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları ne olacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan sabit faiz kararının ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek merak ediliyordu. Altın fiyatları son iki gündür Fed toplantısından dolayı fiyatlarını güncelledi. Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından son iki haftayı yükselişle kapatan altın üçüncü haftasını da dikey yönde kapatmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vaka sayısı artışlarından dolayı zor günler geçiren ABD'de dün açıklanan can kaybı rekor kırdı. Öte yandan Almanya Şansölyesi Angela Merkel yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemlerin süresini uzatacağına dair sinyaller verdi. Bu süreçte aşı ile ilgili haberler gelmeye devam ederken güvenli liman altına olan talep azalıyor. Tüm nüfusun aşı olması uzun zaman alacağı için birçok yatırımcı riskli varlıklara yöneldi. Öte yandan altına yatırım yapan vatandaşlar, 2021'de altın fiyatları ne olacak merak ediyor ve uzmanların güncel altın yorumlarını takip ediyor.

DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed toplantısının ardından alınan karar altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak edilirken uzmanlar yorumlarını paylaştı. IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan yaptığı açıklamada doların zayıflaması ve Fed'in desteklerinin ardından altının yükseldiğini vurgulayarak, "Fazladan bir mali teşvik paketi ve doların zayıf kalmaya devam etmesi altını dönemsel olarak destekleyecektir." dedi. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Fed kararına ilişkin yaptığı açıklamada; "Aralık ayı içerisinde yükselişin görüldüğü ons altında 50 günlük üssel ortalama (1864 dolar) test edilirken, dün gerçekleşen Fed toplantısında varlık alım programına ilerleme kaydedilinceye kadar devam edileceğine yönelik vurgu ons altını destekledi. Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir.