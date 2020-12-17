FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ardından zayıflayan dolar karşısında altın destek görmeye devam ediyor. Yatırımcılarına son iki haftadır kazandıran altın, bu haftayı da kazançlı kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olan Fed kararının ardından uzman yorumları araştırılıyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte uzmanlardan altın fiyatları tahminleri...

Altın fiyatları ne olacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan sabit faiz kararının ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek merak ediliyordu. Altın fiyatları son iki gündür Fed toplantısından dolayı fiyatlarını güncelledi. Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından son iki haftayı yükselişle kapatan altın üçüncü haftasını da dikey yönde kapatmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vaka sayısı artışlarından dolayı zor günler geçiren ABD'de dün açıklanan can kaybı rekor kırdı. Öte yandan Almanya Şansölyesi Angela Merkel yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemlerin süresini uzatacağına dair sinyaller verdi. Bu süreçte aşı ile ilgili haberler gelmeye devam ederken güvenli liman altına olan talep azalıyor. Tüm nüfusun aşı olması uzun zaman alacağı için birçok yatırımcı riskli varlıklara yöneldi. Öte yandan altına yatırım yapan vatandaşlar, 2021'de altın fiyatları ne olacak merak ediyor ve uzmanların güncel altın yorumlarını takip ediyor.

DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed toplantısının ardından alınan karar altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak edilirken uzmanlar yorumlarını paylaştı. IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan yaptığı açıklamada doların zayıflaması ve Fed'in desteklerinin ardından altının yükseldiğini vurgulayarak, "Fazladan bir mali teşvik paketi ve doların zayıf kalmaya devam etmesi altını dönemsel olarak destekleyecektir." dedi. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Fed kararına ilişkin yaptığı açıklamada; "Aralık ayı içerisinde yükselişin görüldüğü ons altında 50 günlük üssel ortalama (1864 dolar) test edilirken, dün gerçekleşen Fed toplantısında varlık alım programına ilerleme kaydedilinceye kadar devam edileceğine yönelik vurgu ons altını destekledi. Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir.

"ALTINDA 440 TL SEVİYESİ TAKİP EDİLEBİLİR"

Dün Türk Lirası’nda değer kazanımları görüldü. Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin ardından gram altın aralık ayında bir miktar toparlanma kaydederek son dönemde ise yatay bir seyir izlemektedir. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Son dönemde 50 ve 100 günlük üssel ortalamalar (469,65 / 459,50) arasında sıkışık bir seyir izleyen gram altında kırılma yönünde hareketlerin hız kazandığı görülebilir. 50 günlük ortalama (469,65 TL) üzerinde 477,50 – 484,80 – 496,40 ve 508,15 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise ilk destek 100 günlük üssel ortalama (459,50 TL) olurken, ortalama altında satışlar hız kazanabilir. Bu durumda 451,50 ve 30 Kasım’da test edilen 440,20 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir. 440,20 TL altında 200 günlük üssel ortalama (425,95 TL) gündeme gelebilir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 AralıkYapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Fed kararı sonrası altın fiyatı!
Fed kararı sonrası altın fiyatı!
Resmi Gazete’de yayımlandı! Gümrük vergisi sıfırlandı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Gümrük vergisi sıfırlandı
Arzum'un halka arzı başladı!
Arzum'un halka arzı başladı!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Döviz mevduatlarında yeni rekor
Döviz mevduatlarında yeni rekor
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor
Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor
TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi
Düşük faizli krediyle emeklilik talebi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar! Müdürlere fazla mesai ücreti yok
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.