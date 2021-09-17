Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları! 17 Eylül Cuma altın ne kadar oldu?

Yatırımcısının yakından takip ettiği gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, son zamanlarda büyük kayıplar yaşadı. İç ve dış piyasadaki gelişmeler, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara paralel hareket eden gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, 17 Eylül 2021 Cuma günü sabahına düşüşle başladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz aylarda 500 Türk lirası barajını da geçerek önemli bir kritik eşiği aşan gram altın, 482 Türk lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 17 Eylül Cuma günü 800 Türk lirasının üzerindeki konumunu muhafaza edemezken 783 Türk lirasından alınıyor, 797 TL Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Son zamanlardaki artışlarla beraber 3 bin Türk lirası barajını geçen ve bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını 3 bin 118 Türk lirasından alınırken 3 bin 180 Türk lirasından da satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 17 Eylül Cuma günü bin 566,90 Türk lirasında yer alırken aynı dakikalarda satış fiyatı da bin 596,10 Türk lirasında konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 438,54 Türk lirası satış fiyatı da 441,65 Türk lirasından işlem görüyor.



