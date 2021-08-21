Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 21 Ağustos Cumartesi altın fiyatları!

Altın çeşitleri içerisinde en çok dikkat çeken ve yükselişi, diğerlerine göre daha hızlı olan gram altında da ani yükselişler ya da düşüşler görülmüyor. Birkaç zamandır neredeyse aynı seviyelerde gidip gelen altın fiyatları, hem yatırımcılarının hem de düğün yapacakların radarında yer alıyor.
ALIŞ: 485,91 TL
SATIŞ 486,04 TL
ALIŞ: 443,24 TL
SATIŞ: 445,63 TL
ALIŞ: 1.780,54 TL
SATIŞ: 1.781,62 TL
ALIŞ: 3.152,00 TL
SATIŞ: 3.208,00 TL
ALIŞ: 1.581,00 TL
SATIŞ: 1.610,00 TL
ALIŞ: 790,00 TL
SATIŞ: 805,00 TL
ALIŞ: 3.184,47 TL
SATIŞ: 3.240,95 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum