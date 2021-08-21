Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 21 Ağustos Cumartesi altın fiyatları!

Altın çeşitleri içerisinde en çok dikkat çeken ve yükselişi, diğerlerine göre daha hızlı olan gram altında da ani yükselişler ya da düşüşler görülmüyor. Birkaç zamandır neredeyse aynı seviyelerde gidip gelen altın fiyatları, hem yatırımcılarının hem de düğün yapacakların radarında yer alıyor.

21 AĞUSTOS CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 485,91 TL

SATIŞ 486,04 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 443,24 TL

SATIŞ: 445,63 TL

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.780,54 TL

SATIŞ: 1.781,62 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.152,00 TL

SATIŞ: 3.208,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,00 TL

SATIŞ: 1.610,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00 TL

SATIŞ: 805,00 TL

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.184,47 TL

SATIŞ: 3.240,95 TL



