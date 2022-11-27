Gram, çeyrek, ons altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Pazar günü sorgulanmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki genel yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası faizi, kasım ayında yüzde 9'a indirdi. FED faiz toplantısı ise 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Gram altın 1.051,21 TL'den alınıyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...
Gram altın alış/satış: 1.051,21/ 1.051,84
Çeyrek altın alış/satış: 1.681,93/ 1.719,75
Yarım altın alış/satış: 3.353,35/ 3.439,50
Ons altın alış/satış: 32.705,51/ 32.710,52
Gremse altın alış/satış: 17.043,00 /17.223,00
Ziynet altın alış/satış: 6.727,72/ 6.857,97
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının uzun vadede 1400 TL seviyelerine ulaşacağını belirtti. Memiş, altın fiyatlarında sert yükselişlerin görülebileceğini belirtti.