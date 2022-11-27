Gram, çeyrek, ons altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Pazar günü sorgulanmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki genel yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası faizi, kasım ayında yüzde 9'a indirdi. FED faiz toplantısı ise 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Gram altın 1.051,21 TL'den alınıyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.051,21/ 1.051,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.681,93/ 1.719,75

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.353,35/ 3.439,50

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 32.705,51/ 32.710,52

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.043,00 /17.223,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.727,72/ 6.857,97

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının uzun vadede 1400 TL seviyelerine ulaşacağını belirtti. Memiş, altın fiyatlarında sert yükselişlerin görülebileceğini belirtti.

