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Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Eylül Cuma altın fiyatları! Altında yükseliş

03.09.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son işlem günü olan 3 Eylül 201 Cuma günü altın fiyatları, güne az da olsa yükselişle başladı. Özellikle son dönemlerde yaşadığı düşüşlerle adından söz ettiren gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında ufak da olsa bir yükseliş görüldü.

En güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları, ons altının değer kaybetmesi ile birlikte son günlerde düşüş yaşadı. 2 Eylül Perşembe gününü 480 TL’den kapatan gram altın, güne yükselişle başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolar kurunun 8,27 Türk lirası civarında hareket etmesi ve ons altının bin 811 dolardan işlem görmesiyle beraber gram altın 483 Türk lirasına ulaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının tercihleri arasında yer alan çeyrek altın, 3 Eylül Cuma günü 784 Türk lirasından alınırken aynı dakikalarda 797 Türk lirasından satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış fiyatı bin 570,90 TL seviyelerinde yer alan yarım altının satış fiyatı ise bin 594,10 TL’de konumlanmış.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son zamanlardaki artışla birlikte 3 bin TL’nin üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını 3 Eylül Cuma günü 3 bin 123 TL’den alınırken 3 bin 176 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 438,54 TL, satış fiyatı ise 441,65 TL’den işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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