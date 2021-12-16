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Gram ve çeyrek altın şu an ne kadar? 16 Aralık Perşembe altın fiyatları!

16.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenirken, gram, çeyrek ve diğer altın türevleri döviz kurlarıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın, 870 TL ile tarihî zirveyi görürken, çeyrek altın ise bin 427 TL’ye kadar yükseldi.

Yurt ici ve yurt dışı piyasalardaki gelişmelere göre hareket eden altın fiyatları, Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek haftaya başladığı fiyata geri döndü.

Gram altın, dolar ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 870 Türk lirası ile tarihî zirveyi yeniledi.

Çeyrek altın ise bin 427 Türk lirası, Cumhuriyet altını ise 5 bin 825 Türk lirasından satılıyor.

Fed, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak varlık alımı azaltımı hızını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkardı. Fed politika yapıcıları ise 2022 ve 2023 yıllık üçer faiz artırımı, toplamda 6 faiz artırımı gerçekleşmesini bekliyor.

15 Aralık Çarşamba günü, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022 yılında 3 faiz artırımı sinyali vermesinin arkasından bin 750 dolar desteğine gerileyen fakat çabuk toparlanan spot, altın yukarı hareketini sürdürüyor. Ons altın bin 784 dolar düzeyine kadar çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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