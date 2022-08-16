Gram ve ons altın için yeni tahmin: Fiyatlar ‘1-2 hafta içinde…’ diyerek açıkladılar: Yüzde 60…

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle sınırlı da olsa pozitif seyrederken, yatırımcıların gözü bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemine çevrildi.

Dün Asya ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomilerin yavaşladığına işaret etmesi risk algısını artırdı. Buna karşın Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) gelen faiz indirimi adımı piyasaları pozitif etkilerken, ABD'de konut sektöründe yavaşlamaya ve fiyatlarda gerilemeye işaret eden verilerin Fed'i yavaşlatabileceği beklentilerini artırmasıyla da pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket etti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlarken, artan resesyon ihtimali tahvil piyasalarına da hareketlilik getirdi. Dün, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, terse dönen getiri eğrisi güçlü kalmaya devam ederek ülkenin resesyona gireceği fiyatlanmaya devam etti. Şimdi ise gözler yarınki Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dün yüzde 1,3 azalışla günü 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, 1794 dolardan güne başlamasının ardından şu sıralar altında 1.779 dolardan işlem görüyor. Ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.027,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından altında 1.025 lira seviyesinde işlem görüyor.

2000 DOLAR ÖNCESİ DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılar tahminleri araştırırken CY Securities Baş Ekonomisti Clifford Bennett’ten yeni bir değerlendirme geldi. Uzman isim ons altın için yaptığı değerlendirmede 2000 dolar rakamını telaffuz ederek, “2.000 dolara doğru yükseliş yürüyüşüne devam etmeden önce bir veya iki hafta bu seviyede beklemede gibi görünüyor” dedi.

Bu bölgede kâr alımlarının gelebileceğini söyleyen uzman isim, “Altın muhtemelen 1.785 dolar civarında desteklenecek. 1.760 dolara kayma göz ardı edilemez. Ancak bu uzun vadeli harika bir satın alma fırsatını temsil eder” ifadelerini kullandı.

“GRAM ALTIN FİYATI YILSONUNDA 1.600 TL OLABİLİR”

Piyasa uzmanı İslam Memiş de teknik olarak Ağustos ayında altın fiyatlarında düşüş görüleceğinin altını çizerken Eylül ve Ekim’in çok kritik olacağını kaydediyor. Memiş’e göre, yüksek tansiyon olacak ve jeopolitik riskler artacak. “Aman ha dikkat edin” diyerek yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, gram altının yılsonunda yaklaşık yüzde 60 artışla 1.600 TL’ye ulaşacağını iddia etti.

Memiş, “Artık, doların uluslararası piyasalardaki değer artışı kaçınılmaz. Ufak bir operasyon yaptılar. Altını çıkardılar. Biz de elimizdeki altını sattık. Tabii ki yine alacağız. Bekleriz birkaç hafta. Acelemiz yok. Gram altında da yılsonu 1600 lirayı görmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.



