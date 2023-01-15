Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Ons altının TL bazında alışı 36 bin 69 TL oldu. Altın fiyatları için gözler, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi. Altın analizleriyle tanınan İslam Memiş, "Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz" dedi ve altın ve gümüşte yeni yükseliş gelebileceğini belirtti. Peki gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!
Gram altın alış/satış: 1.159,80 /1.159,98
Çeyrek altın alış/satış: 1.855,69 /1.896,57
Yarım altın alış/satış: 3.699,77 /3.793,13
Ons altın alış/satış: 36.069,59/ 36.093,50
Gremse altın alış/satış: 19.121,00 /19.395,00
Ziynet altın alış/satış: 7.422,75 /7.563,06
Ata altın alış/satış: 7.897,00/ 7.952,00