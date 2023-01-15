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Gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

15.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları yatırımcıların, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, ata altın haftayı yükselişle kapattı. Peki gram, yarım, ata altın kaç TL? Gram altın yüzde 1,19'luk yükselişle bin 159 TL oldu. İşte 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

Gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Ons altının TL bazında alışı 36 bin 69 TL oldu. Altın fiyatları için gözler, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi. Altın analizleriyle tanınan İslam Memiş, "Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz" dedi ve altın ve gümüşte yeni yükseliş gelebileceğini belirtti. Peki gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.159,80 /1.159,98

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.855,69 /1.896,57

Gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.699,77 /3.793,13

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 36.069,59/ 36.093,50

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 19.121,00 /19.395,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.422,75 /7.563,06

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.897,00/ 7.952,00

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