Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Ons altının TL bazında alışı 36 bin 69 TL oldu. Altın fiyatları için gözler, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi. Altın analizleriyle tanınan İslam Memiş, "Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz" dedi ve altın ve gümüşte yeni yükseliş gelebileceğini belirtti. Peki gram, yarım, ata altın kaç TL? 15 Ocak gram, yarım, ata altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.159,80 /1.159,98

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.855,69 /1.896,57

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.699,77 /3.793,13

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 36.069,59/ 36.093,50

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 19.121,00 /19.395,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.422,75 /7.563,06

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.897,00/ 7.952,00

