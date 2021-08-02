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Gratis'in yeni CEO'su Bülent Gürcan oldu! Bülent Gürcan kimdir?

02.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gratis'te Üst Yöneticilik görevine (CEO) Bülent Gürcan getirildi.

Gratis'in yeni CEO'su Bülent Gürcan oldu! Bülent Gürcan kimdir?

Şirketten yapılan açıklamada Bülent Gürcan'ın Gratis Üst Yöneticisi olarak atandığı bildirildi.

BÜLENT GÜRCAN'IN HAYATI

Açıklamada verilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Bülent Gürcan, profesyonel kariyerine 1991 yılında İzdaş’da başladı. Sonrasında sırasıyla Sony, Max Mara, Topshop Topman/Giysa, Başer Holding, Kliksa ve Teknosa’da çeşitli üst düzey yönetim görevlerini üstlendi. Kariyeri sürecinde INSEAD (The Busıness school fort the World) ve ACTP’de (Accredited Coach Training Program) pek çok eğitim programına katıldı.

2013-2015 yılları arasında MediaMarkt’ta ve 2015 yılından bugüne kadar da Teknosa’da CEO olarak görevini sürdüren Bülent Gürcan aynı zamanda Avrupa’nın en büyük satın alma grubu Euronics GEIE’nin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Bülent Gürcan evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: AA

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