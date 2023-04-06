GSB burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? Bakan kasapoğlu açıkladı

GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredilerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ve 2023 Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ile ilgili detaylar...

GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri konusunda beklenen açıklama geldi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında."





