FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru ekranı

GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru ekranı

10.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı başvuru şartları ve ekranı yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını duyurmuştu. Başvurular 10 Ekim günü başladı. GSB yurt personeli başvuru işlemleri 14 Ekim günü saat 17:00’a kadar devam edecek. Peki, GSB personel alımı başvuru şartları nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru ekranı

GSB yurt yönetim personeli başvuruları bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. İşte GSB personel alımı başvuru şartları

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih
tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadınızı kaçıracak haber! Yeni zam geliyorTadınızı kaçıracak haber! Yeni zam geliyor
3 kamu bankasından promosyon hamlesi!3 kamu bankasından promosyon hamlesi!
Kredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenlemeKredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı gsb gsb personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.