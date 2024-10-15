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GSS borcu olanlar dikkat! 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetinden yararlanamayacaksınız...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 07:30
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Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için 'yeşil kart' yerine GSS uygulaması kapsamında borçlarının olmaması gerekiyor. Borcu olan vatandaşlar ise 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetinden faydalanamayacak. Ak Parti kanadında ise konu ile ilgili çalışmaların yapıldığı konuşuluyor.

GSS borcu olanlar dikkat! 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetinden yararlanamayacaksınız...

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Türk vatandaşların sağlık hizmeti alabilmesi için 'yeşil kart' uygulaması yerine Genel Sağlık Sigortası uygulaması getirilmişti.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücret tutarın yüzde 3'ünü prim olarak ödemeleri gerekiyor. 2024 yılında 600 lira olarak belirlenen bu tutar ödeme gücünün olmadığını beyan edenlerden ise test yaptırarak ücret ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.

PARA

GSS BORCU OLANLAR İÇİN DÜZENLEME GELEBİLİR

SGK tarafından ise gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumunda olan vatandaşlara tebligat gönderilmeye başlandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hükümet ve AK Parti kanadında bu borçların ertelenmesi konuşulmaya başlandı. Meclis'in gündemine gelecek olan 'torba yasa'lardan birinde GSS borcu olan vatandaşlar için de düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

Diğer bir seçenek ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için sürenin uzatılması. Geçene sene de Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alması uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sgk GSS
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