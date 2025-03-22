Guatemala'nın para birimi nedir? Guatemala'nın para biriminin kodu ve sembolü

7 kıtadan biri de Orta Amerika Kıtası’dır. Kuzey Amerika Kıtası'nın güney tarafında yer alan Orta Amerika üzerinde çeşitli ülkeler bulunur. Orta Amerika kıtası kuzeyde Meksika, doğuda Karayip denizi, batıda Pasifik okyanusu ile komşudur. Bu bölgede Kolomb keşifleri öncesinde Amerika yerlileri yaşamıştır. Daha sonraki süreçte ise İspanya tarafından koloniler kurulmuştur. Bu yüzden de Belize dışındaki tüm devletlerin resmi dili İspanyolca olarak kabul edilmiştir.

Guatemala Cumhuriyeti de Orta Amerika kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Kuzeyde Meksika, Doğuda Honduras ve Belize ile Karayip Denizi, batıda Büyük Okyanus ile komşu sınırları vardır. Başkenti Guatemala olan ülkede 372 adet havalimanı bulunur.

Guatemala ülkesinde de diğer Orta Amerika’da yer alan ülkeler gibi resmi dil İspanyolca olarak belirlenmiştir. Ancak Guatemala İspanyolcası konuşulmaktadır. Ülke Başkanlık Sistemi ile yönetilmektedir ve nüfusunun yarısından çoğu Avrupalılar ve Ladinolardan oluşur.

Guatemala'nın para birimi nedir?

Guatemala ülkesinin hakim iklimi genel olarak tropikal iklimdir. İç kesimlerde daha çok ılıman iklim görülür. Yaz aylarında yağış yaşanır ve kış aylarında kuraklık hakim olur. Büyük bir bölümü ormanlık alanlardan oluşan ülkede yarı tropikal ve nemli bir iklim hâkimdir.

Bağımsızlığını 1821 yılında kazanan Guatemala daha önce İspanyol İmparatorluğu egemenliği altında uzun süre yaşamıştır. Nüfusu yaklaşık 17.263.239 civarındadır. Ülkenin resmi olarak belirlenen para birimi ise Guatemala quetzalı'dır.

Guatemala'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünyanın farklı bölgelerine tarım ihracatı yapan Guatemala’nın ekonomisi tarım tarafından şekillenmektedir. Yani ağırlıklı olarak Guatemala’nın ekonomisi tarıma dayanır. İhraç edilen başat tarım ürünleri arasında kahve, kakule, şeker, muz gibi gıdalar bulunur.

Guatemala’da İspanyolca telaffuzu ile ketzal (Quetzal) para birimi kullanılır. Ülkenin resmi para birimi Quetzal kodu ise ISO 4217 standartlarına göre GTQ olarak kabul edilmiştir. Halk arasında bu para birimi lenez olarak da bilinir.