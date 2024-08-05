Gümrük vergisiyle bile ucuzdu! Çinli Temu'dan alışverişe önlem geliyor: ‘Gerekli kararları yakında Resmi Gazete’den göreceksiniz…’

Yurt içinde artan fiyatlar ve fafiş rakamlar vatandaşları daha ucuz alışveriş yapabilecekleri yerlere itmişti. Bu kapsamda son günlerde adını sıkça duyduğumuz ve gümrük vergisi ile bile Türk e-ticaret platformlarını geride bırakan Çinli Temu Ticaret Bakanlığı’nın radarına girmekten kaçamadı.

RESMİ GAZETE’DEN DUYURULACAK

CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu’yu yakından takip ettiklerini ve izlediklerini söyledi. Bakan Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” dedi.

YURT İÇİ ŞİRKETLERİN REKABET GÜCÜ KORUNACAK

Bakan Bolat, mikro ihracatçı sayısının arttırılması hedeflenirken mikro ithalatçı sayısının artmasının istenmeyen bir durum oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye’de e-ticarette yapılan düzenlemelerin bir firmayı kayırma amacı gütmediğini kanunların e-ticaret şirketlerinin ve pazaryerlerinin yurt dışı rakiplerine kıyasla rekabet gücünü korumayı hedeflediğini belirtti.