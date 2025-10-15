FİNANS

Gümüş değer kaybetti! Uzman isim o ayı işaret etti

Gümüş bu hafta 53,60 dolara yükselerek 1980 yılındaki rekorunu kırdı. 2019’dan bu yana, ekim aylarında gümüş fiyatı hep yükseldi ancak kasım ayı gümüş için zor bir dönem olabilir. Uzman isim kasım ayını işaret ederek uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Doç. Dr. Atılım Murat, 2019’dan bu yana, ekim aylarında fiyatı hep yükselen gümüş için kasım ayında zor bir dönem olduğunu söyledi. Atılım Murat, "Son 12 kasımın 10’unda, gümüş değer kaybetti. Kısacası dönemsel dinamikler; ekimde güçlü bir performansa, kasımda biraz soğumaya işaret ediyor." ifadelerini de kullandı.

Ekonomim'de yazan Doç. Dr. Atılım Murat, gümüş ile ilgili yazdı. Kasım ayını işaret eden Murat, şunları söyledi;

"Kasım gümüş için zor bir dönemdir. Son 12 kasımın 10’unda, gümüş değer kaybetti. Kısacası dönemsel dinamikler; ekimde güçlü bir performansa, kasımda biraz soğumaya işaret ediyor.

Gümüş fiyatı bu hafta 53,60 dolara yükselerek 1980’deki rekorunu kırdı. Yükseliş hareketi son günlerde fiziksel arzın daralması ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle hızlandı. Londra’da gümüş ödünç alma faizi, cuma günü bir aylık vadede yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu durum, açığa satış pozisyonu taşıyan yatırımcılara ağır maliyetler yarattı. Pozisyon kapatma dalgasını tetikledi.

Ralliyi güçlendiren nedenlerden birisi, gümüş piyasasının, altın piyasasının onda biri büyüklüğünde olmasıdır. Burası çok daha düşük likiditeye sahiptir. Tabii fiyat hareketleri daha oynak hâle geliyor. Mevsimsel açıdan değerlendirilirse, ekim ayı değerli metaller için iyi bir dönemdir. 2019’dan bu yana, ekim aylarında gümüş fiyatı hep yükseldi. Performansını yedinci yıla taşımaya hazırlanıyor. Öte yandan, kasım ayı gümüş için zor bir dönemdir. Son 12 kasımın 10’unda, gümüş değer kaybetti. Kısacası dönemsel dinamikler; ekimde güçlü bir performansa, kasımda biraz soğumaya işaret ediyor.

Önceki aylarda yazdığım yazılarda, Hintli yatırımcıların gümüş talebinin çok güçlü olduğunu vurgulamıştım. Hindistan’da gümüş fonlarına girişler eylülde rekor kırdı. Ekimin ilk iki haftasındaki eğilim de aynıdır. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan’da fiyat, küresel fiyatların yüzde 10’una varan primlerle işlem görüyor. Milyonlarca yatırımcının yoğun talebi nedeniyle, fiziki teminatlı yatırım fonlarının geçen hafta yeni katılımları askıya aldıklarını belirteyim."

