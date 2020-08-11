FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı 11 Ağustos 2020 gümüş fiyatları! Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı 11 Ağustos 2020 gümüş fiyatları! Gümüşün gramı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 06:49 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Dün Emtia piyasasında gümüş fiyatı, gramı 6,8839 liradan kapanırken bugün güne yine yükselişle başladı. Geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 11 Ağustos 2020 salı gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 10 Ağustos gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde

Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı 11 Ağustos 2020 gümüş fiyatları! Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Geçtğimiz hafta Merkez Bankası'nın likidite hamlesinin ardından altındaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte güncel gümüş fiyatları araştırılmaya başlandı. Gümüş fiyatları düşer mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu.
Yeni haftaya düşüşle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 11 Ağustos'ta yükselişle başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 11 Ağustos 2020 salı anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (11 Ağustos 2020 güncel gümüş fiyatları)

Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları 11 Ağustos'ta da merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,8839 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -0,90 düşüşle başladı.

Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 6.81 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 6.82 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6.81 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6.82 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İzmir'de suya yüzde 11,7 zamİzmir'de suya yüzde 11,7 zam
Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz! Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Bakanlıktan çok önemli uyarı: Hemen bildirin...

Bakanlıktan çok önemli uyarı: Hemen bildirin...

Emeklilere büyük müjde!

Emeklilere büyük müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Altında yükseliş sürecek mi?

Altında yükseliş sürecek mi?

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 11 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Dolar güne nasıl başladı?

Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 11 Ağustos 2020 Gram altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Altında sert düşüş devam ediyor!

İzmir'de suya yüzde 11,7 zam! AK Parti grubundan tepki geldi

İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!

Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.