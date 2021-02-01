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Gümüş fiyatları zirveyi gördü! Gümüş fiyatları yükseldi mi, tekrar yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne olur 2021?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 12:46 | Son Güncelleme

Organize olan bireysel yatırımcıların GameStop hisselerinin ardından gümüşe yönelmesi ile beraber geçtiğimiz hafta gümüş fiyatları yüzde 6 yükselmişti. Akımların devam etmesi nedeniyle gümüş haftaya yüzde 10’dan fazla yükselerek başladı. Fiyatlar son yılların zirvesine ulaştı. Yatırımcılar ise gümüş fiyatları yükseldi mi, daha da yükselecek mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte gümüş fiyatları ne olur 2021 sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar…

Gümüş fiyatları zirveyi gördü! Gümüş fiyatları yükseldi mi, tekrar yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne olur 2021?

Gümüş fiyatları son dönemde bir araya gelen ABD’deki bireysel yatırımcılar tarafından tetiklenen alım hareketi ile birlikte yükselişe geçti. Gümüş, haftaya yüzde 10’dan fazla yükseliş ile başladı. Fiyatlardaki hareketlilik geçtiğimiz hafta başlamıştı. Peki, bundan sonra gümüş fiyatları yükselir mi? Gümüş fiyatları ne olur 2021?

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Fazla talep nedeniyle külçe ve sikke gümüş talebi ile perakende satış noktaları hafta sonu dolup taştı. Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 6 yükseliş ile kapatan gümüş, geçtiğimiz yılı ise yüzde 50’ye yakın yükseliş ile kapatmıştı.

Fiyatlarda yeni haftada ise yaklaşık yüzde 11 yükseliş yaşandı. Gümüş, şu anda ons başına 29,80 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD’de bireysel yatırımcıların geçtiğimiz hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7’yi aşan yükselişin görüldüğünü ve söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini belirtti.

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Geçtiğimiz haftaya dair Ünlü&Co analizinde ise ons altında yukarı yönlü denemelerin “henüz görünümü değiştirmediği” belirtilerek, “Teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışına karşı değerli metaller Cuma günü gümüş önderliğinde yukarı yönlü bir eğilim sergiledi” ifadeleri kullanıldı.

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