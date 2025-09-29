FİNANS

Gümüş rüzgarı esti: Yatırımcıların yeni gözdesi altın ve petrolü geride bıraktı

Gümüş, yatırımcısına yıl başından bu yana %90'a varan getiri sağlayarak altın, dolar ve borsayı geride bıraktı. FED'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve doların değer kaybetmesi, gümüşün yükselişini tetikledi.

Cansu Akalp

Doların Zayıflaması ve FED İndirimi Beklentisiyle Gümüş, Son 14 Yılın Zirvesine Tırmandı

Gümüş piyasası, 2025 yılının son çeyreğinde adeta bir rüzgar estiriyor. Yatırımcılar, geleneksel güvenli liman olarak görülen altın ve dövize alternatif olarak gümüşe yönelirken, bu değerli metalin performansı beklentilerin çok ötesine geçti. Yıl başından bu yana yatırımcısına %90'a varan bir getiri sağlayan gümüş, altın, dolar ve borsayı adeta solladı. Bu yükselişin arkasındaki temel nedenler arasında ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve Amerikan dolarının değer kaybetmesi yer alıyor. ABD hükümetinin kapanma riskinin de dolar üzerinde baskı oluşturması, gümüşün ons fiyatını 47 doların üzerine taşıyarak son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

Paratic Haber'in aktardığına göre, gram gümüş de bu yükselişten nasibini alarak 63,07 TL ile rekor kırdı. Ons gümüşün aynı dönemde %62 civarında kazandırdığı düşünüldüğünde, gümüşün performansı yatırımcılar için oldukça cazip hale geldi. Piyasalar, FED'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisiyle hareketlenirken, gelecek ay faiz indirimi olasılığı %90 olarak fiyatlanıyor. Bu durum, gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine zemin hazırlıyor.

Gümüş, 2025 yılının son çeyreğinde yatırımcıların radarına girdi ve beklenmedik bir performans sergileyerek altın ve petrolü geride bıraktı. FED'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve doların zayıflaması, gümüşün yükselişini destekleyen temel faktörler oldu. Ancak, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi, olası risklerden korunmaları açısından büyük önem taşıyor. Gümüşün gelecekteki performansı, FED'in politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili olacak.

Gümüş yatırımcı
