Gümüş yükselir mi düşer mi? Gümüş fiyatları ile ilgili önemli değerlendirme! “Biden’ın adımları…”

Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından gümüş fiyatları ne olur sorusuyla ilgili de araştırma yapılıyor. Özellikle son dönemde hareketlilik görülen gümüşle ilgili olarak gümüş yükselecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Joe Biden'ın başkan seçilmesi ile emtia fiyatlarına yönelik bir iyimserlik oluştuğunu ifade etti. Bunun başlıca sebepleri arasında altyapı yatırımları, teşvik paketleri ve düşük dolar endeksi beklentisinin etkili olduğunu aktaran Ergezen, genel olarak bakıldığında, Biden'ın programının, Trump'ın programına göre emtialar için daha pozitif olduğunun göründüğünü, bunun ilk etkilerinin de emtia piyasalarında gözlemlendiğini söyledi. Peki, gümüş yükselir mi? Gümüş fiyatları ne olacak? GÜMÜŞ YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Ergezen, Biden'ın altyapıya daha fazla yatırım yapmasının beklendiğini belirterek, bunun sonucunda altyapıya yönelik emtialarda talebin artmasının kaçınılmaz gözüktüğünü ifade etti. Başlıca demir çelik, alüminyum, ve endüstriyel madenlerde talebin artmasının beklenebileceğini vurgulayan Ergezen, "Altyapı harcamalarının kapsamı netleştikçe, hangi emtiaların öne çıkacağını göreceğiz. Fakat şimdiden piyasada bir iyimserlik oluşturduğunu söylemek mümkün. Demir çelik, alüminyum, çinko ve bakır gibi emtiaların bu anlamda öne çıktığı söylenebilir." dedi.

Türkiye'nin ABD'ye hatırı sayılır bir demir çelik ihracatı olduğunu vurgulayan Ergezen, "Fakat son dönemde konulan ek tarifeler, ABD'ye satışların azalmasına neden olmuştu. Altyapı harcamalarındaki artış, demir çelik talebinin artmasına ve tarifelerin kaldırılmasına yol açabilir. Bunun Türkiye açısından bir fırsata dönüşmesi de söz konusu olabilir." diye konuştu.

Ergezen, Biden'ın altyapı harcamalarının yanı sıra, karbon yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümü de desteklediğini, bu anlamda petrol yatırımlarının da azalmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Düşük petrol fiyatları ile boğuşan petrol sektörünün azalan yatırımlar ve teşvikler sonucunda, daha fazla petrol kuyusunun kapanmasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade Ergezen, "Petrol sektörüne yönelik yatırımların ve teşviklerin azalması, petrol fiyatları için ilk etapta bir baskı unsuru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Gümüş fiyatları ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Ergezen, Biden'ın yenilenebilir enerji vurgusunun gümüş fiyatlarına yansımasının pozitif olabileceğini, gümüşün güneş panelleri üretiminde kullanıldığını belirtti. GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Ergezen, gümüş neden yükselecek sorusuna yanıt olabilecek değerlendirmelerde de bulundu. Daha fazla güneş paneli talebinin doğal olarak daha fazla gümüş talebini de beraberinde getireceği öngörüsünde bulunan Ergezen, "Zaten Kovid-19 sonrası ekonomilerin açılmasıyla artan bir talep ile karşılaşacak. Bunun yanına yenilenebilir enerji yatırımları sonucunda artan talep eklenmesiyle beraber gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir trend görebiliriz." dedi. Ergezen, şunları kaydetti: