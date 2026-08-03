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Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar

Adana'da 45 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışan tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerinde günlük 1.250 lira yevmiye kazanıyor.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yaz aylarıyla birlikte etkisini artıran sıcak hava, tarım işçilerinin mesaisini daha da zorlu hale getiriyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği kentte işçiler, tüm olumsuz koşullara rağmen tarlalarda bakım ve hasat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 1

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, güneşin etkisi artmadan işlerini tamamlamaya çalışıyor. Ancak çalışmaların uzaması halinde akşam saatlerine kadar tarlada kalmaya devam ediyorlar.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 2

SABAH GÜN DOĞMADAN İŞ BAŞI YAPIYORLAR

Yüksek sıcaklıktan korunabilmek için uzun kollu kıyafetler giyen ve farklı yöntemlerden yararlanan işçiler, gün boyunca sık sık su tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 3

Bölgede hasadı devam eden ürünlerde görev yapan tarım işçileri, günlük 1.250 lira yevmiye alıyor. Geçimlerini tarımdan sağlayan işçiler, bunaltıcı sıcaklara rağmen üretimin aksamaması için emek vermeyi sürdürüyor.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 4

GÜNDE 600-700 KASA BİBER TOPLUYORLAR

Tarlada çalışan işçilerden Hicran Demir, sıcaklığın bazı günler daha düşük hissedildiğini, bazı günlerde ise oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Günlük yevmiyelerinin 1.250 lira olduğunu ifade eden Demir, şu anda biber hasadında görev yaptıklarını söyledi.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 5

Günde bazen 600, bazen de 700 kasa biber topladıklarını dile getiren Demir, öğleden sonra çalışmanın çok daha zor hale geldiğini belirtti. Sabah 05.00'te tarlaya geldiklerini söyleyen Demir, hava karanlık olmasa 04.00'te bile çalışmaya başlayabileceklerini, mesainin ise işin durumuna göre bazen öğleden önce bazen de öğleden sonra sona erdiğini ifade etti.

Gün doğmadan başlıyorlar! Bir günde 700 kasa topluyorlar 6

"EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tarım işçilerinden Deniz Çelik de her gün sabah 05.00'te tarlada olduklarını belirterek, şu anda biber hasadında çalıştıklarını ve ürünler tamamlanıncaya kadar mesailerini sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmanın kolay olmadığını vurgulayan Çelik, iş beğenmeyen ya da çalışmayanların gelip bu şartları görmesi gerektiğini belirterek, kendilerinin ekmek parası kazanabilmek için bu zorlu koşullarda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana biber tarım hasat
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