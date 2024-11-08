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Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.11.2024 22:08
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İstanbul'da bir inşaatta çalışan işçinin maaşı sosyal medyada gündem oldu. Günde 9 saat çalışan inşaat kalfasının aldığı ücrete artık beyaz yakalıların ve çoğu esnafın aylık kazancı yaklaşamıyor. "Ben burada sanatımı icra ediyorum. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil" inşaat işçisi aylık 200 bin TL kazandığını ifade etti.

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Artık beyaz yakalıların ve çoğu esnafın aylık kazancı inşaat işçilerinin maaşının yanına bile yanaşamıyor. Buna rağmen eleman sıkıntısı had safhada...

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BOŞ ZAMANLARINDA İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

28 yaşındaki Akif Çalış, inşaat sektörünün hemen her alanında çalıştı. Pendik'te telefon dükkanı da olan Çalış, kalan zamanda kentsel dönüşüme girmiş bir binanın inşaatında çalışıyor. Aylık kazancı ise yaklaşık 200 bin TL...

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İnşaatta kalfa olarak çalışan Akif, inşaata getirdiği elemanlardan da komisyon alıyor. Ekibi ile birlikte günde 9 saat çalışıyor. Maaşı birçok sektörde yönetici pozisyonunda çalışanlardan fazla.

"EN KÖTÜ AYDA 200 BİN TL"

TRT Haber'in haberine göre Çalış şunları ifade etti:

"Ben burada sanatımı icra ediyorum. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil. 20 senedir inşaat sektöründeyim, bugün hiçbir şey bilmeyen bir kişi gelsin bize malzeme filan versin en kötü 1-2 bin TL günlük maaşını baz alırsak bu da aylık 45-50 bin TL'ye tekabül ediyor. Kalfa en kötü ayda 200 bin TL para kazanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat
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