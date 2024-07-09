Gündem asgari ücrete ara zam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan '1929 Büyük Buhranı'na doğru gidiyor" uyarısı! Zamda dikkat çeken formülü açıkladı!

Son dakika: 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle temmuz ayınının gündeminde de asgari ücrete ara zam konusu var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıları kapatsa da üç büyük sendikadan yeni hamle geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK ortak bildirisini duyurdu, zam çağrısı yaptı. Bildiri sonrası değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücrete de enflasyon farkı kadar işverenler artış yapsın, devletin prim beklentisi de yoksa bu tutar da sigorta priminden muaf olsun" önerisini dile getirdi. Erdursun ücret artışlarıyla ekonomi çarklarının döndüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'de derinlemesine ücret krizi 1929 büyük buhranına gidiyor. Büyük buhran ücret artışlarıyla çözüme ulaştırıldı." uyarısını yaptı.

Erdursun katıldığı HaberTürk yayınında, "Türkiye'de ücretlilerle ilgili bir kriz yaşanıyor. Ücretler değerini çok yitirdi. Her şeyin fiyatı artarken ücretler maalesef TÜİK'in belirlediği oranda arttı. Hatta asgari ücret TÜİK'in belirlediği oranda dahi artmayacak. Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50'ye yakın bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında artış yapılmayacağı ocak ayında söylenmişti. Çünkü enflasyonunun bir nedeni de ücret artışları olarak gözüküyor hükümet açısından.

Bu konuda sürekli arka arkaya açıklamalar yapıldı. Temmuzda kesinlikle artış yapılmayacağı söylenildi. Gelinen noktada 17 bin lira, herhangi bir artışım yapılmayacağı öngörülüyor." dedi.

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

BAKAN ŞİMŞEK'İN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Avrupa'da çalışanların ortalama yüzde 3'ü asgari ücretli. Asgari ücreti düşük bir ücrettir, mesleğe giriş ücretidir. Burada önemli olan çalışanların yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor. Avrupa'daki gibi olsak bizde çok da önemsenmez. Sayın Şimşek şunu kaçırıyor, Türkiye'de asgari ücret artık ortalama bir ücret.Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalıştığı için asgari ücretin adı değişmeli böyle giderse. Ortalama ücret diye...

"ÜCRETİ SABİT BIRAKALIM DERSENİZ KRİZİ DERİNLEŞTİRİRSİNİZ"

Milyonlarca kişi iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artarken sabit bırakalım ücreti derseniz krizi derinleştirirsiniz.

Enflasyon var ortada. Yüzde 24.73 enflasyon farkıysa asgari ücrette de gerilemedi. En azından o kadar fark verilmeli.

ARA ZAMMA FORMÜL ÖNERİSİ

Şöyle bir öneride bulunmuştum: Asgari ücrete de enflasyon farkı kadar işverenler artış yapsın, devletin prim beklentisi de yoksa bu tutar da sigorta priminden muaf olsun. İşveren çalışanına 3 bin lira artış yaptı diye, 1500 TL de devlete verip maliyeti 4500 TL'ye çıkarmasın. Devlet de vergi ve sigorta primi beklemiyorum desin. En azından ücretler de enflasyon farkını alsın.

1929 BÜYÜK BUHRAN UYARISI

Ücret artışları esnafları da etkiliyor. Esnaf ürünü satamazsa toptancıyı arayamaz, toptancı da üreticiyi... Türkiye'de derinlemesine ücret krizi 1929 büyük buhranına gidiyor. Büyük buhran ücret artışlarıyla çözüme ulaştırıldı.

Ücret olmazsa üretim de olmaz. "