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Gündem olan vaat! O partinin kazandığı belediyelerde yeni marketler açılacak: 'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

07.05.2024 17:04
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31 Mart seçimlerinde gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Yeniden Refah Partisi'nden gündem olacak bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç YRP'nin kazandığı belediyelerde 'refah market'lerin açılacağını ve burada vatandaşların ücret ödemeden 'refah kart'la alışveriş yapabileceğini belirtti. Kılıç kartın limitinin de ailede nüfusuna göre belirleneceğini söyledi.

Gündem olan vaat! O partinin kazandığı belediyelerde yeni marketler açılacak: 'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

YRP'den gündem yaratan 'market' vaadi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin kazandığı belediyelerde kurulacak ‘refah marketler’e ilişkin, “Vatandaşımız ‘refah kart’ın limiti kadar olan alışverişi herhangi bir ödeme yapmaksızın ‘refah marketler’den almış olacak” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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'ACİL ADIMLAR ATILMALI"

Her türlü tarımsal ürünün maliyetinin indirilmeden çarşı ve pazarda fiyatların düşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kılıç, “Marketlerde süt ürünleri pahalı olmakla birlikte, süt üreticileri belirlenen litre fiyatının üretim maliyetini karşılamaktan çok uzak olduğundan yakınmaktadır. Bu durum Kurban Bayramı öncesi süt sığırlarının yüksek gelir beklentisiyle kurbanlık kesime gönderilmesi riskini beraberinde getirmektedir. Süt üreticilerinin korunması yönünde acil, kararlı ve istikrarlı adımlar atılmalıdır” diye konuştu.

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"EN AZ İKİ KATINA ÇIKARILMALI"

Türkiye’de buzağı varlığının da en az iki katına çıkarılması yönünde acil adımlar atılması gerektiğini belirten Kılıç, “Tarım Bakanlığı’nda ilgili veya yetkililer konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilse Erzurum Aziziye Belediye Başkanımız Emrullah Bey’in kendilerini bilgilendirmesini sağlayabiliriz. Belediye başkanı seçilir seçilmez çoban kepeğini sırtına geçiren Emrullah Başkan, hayvan varlığını artırma meselesini Türkiye’de en iyi bilen üç kişiden biridir” ifadesini kullandı.

İSRAİL'LE İLİŞKİLERİN DURDURULMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’yu yüzyılın hitleri olarak nitelendiren Kılıç, Hamas ile ateşkes yapılmasına rağmen İsrail’in Refah’taki sivilleri bombalamasına ilişkin, şunları kaydetti:

“Katillerin yargılanacakları ve ölümlerden sorumlu tutulacakları günler yakındır. Bu bağlamda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin uluslararası ceza mahkemesinde açtığı davaya Türkiye’nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’le tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz. Ticari ilişkilerin üçüncü ülkeler üzerinden sürdürülmemesi için gerekli önlemlerin titizlikle alınmasını da eş zamanlı olarak istiyoruz.”

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"REFAH MARKETLER AÇILACAK"

Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde kazandığı belediyelerde ‘refah marketler’ açılacağını bildiren Kılıç, “Belediyelerin, Yeniden Refah anlayışı doğrultusunda ortaya koymuş oldukları bir anlaşma, dayanışma ve sosyal etkileşim projesidir. Sosyal yardım kalemimizin ve duygularımızın bir gereği olarak uygulamaya alınacaktır” ifadelerini kullandı.

"PARAYLA DEĞİL 'REFAH KART'LA YAPILACAK"

‘Refah marketler’in gelir kaynağının belediyelerin gelir kalemleri olabileceği gibi bağışlar ile doğrudan söz konusu marketlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımlar yapılabileceğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu;

“Belediyelerimiz ‘refah marketler’e o ilde üretilen ürünlerden ya da başka illerdeki Yeniden Refah Partili belediyelerin tarımsal üretim veyahut yine yerel seçim beyannamemizde yer alan Refah Tarım Kooperatifi ürünlerinden uygun fiyatlarla tedarik etmek suretiyle vatandaşımıza ulaşmasını sağlayacak. Buralardan alışveriş parayla değil, ‘refah kart’ ile yapılacak.”

"VATANDAŞLAR ÜCRET ÖDEMEDEN ALIŞVERİŞ YAPACAK"

‘Refah kart’ verilecek kişilerin titizlik içerisinde seçileceğini dile getiren Kılıç, “Aile nüfusuna paralel bir rakam doğrultusunda kartlara yükleme yapılacak ve bu ‘refah kart’ ile markette belirlenen rakamlar üzerinden alışverişler sağlanmış olacak. Vatandaşımız ‘refah kart’ın limiti kadar olan alışverişi herhangi bir ödeme yapmaksızın ‘refah marketler’den almış olacak” diye konuştu.

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımız tarafından raflardan kendi elleriyle seçilip ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tedarik edileceği bir sistemin inşasını hedefliyoruz. Burada inşallah pilot uygulamayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle birlikte başlatmış olacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar’ın kendi büyükşehir ve ilçelerindeki pilot uygulamasını takiben Yeni Refah Partili diğer il ve ilçe belediyelerimizde peyderpey uygulamaya geçilecek. Tabii ki ilçenin nüfusu, sahip olduğu ekonomik imkanlar ve belediyenin devralındığındaki ekonomik yükü külfeti gibi konular uygulamanın hayata geçmesiyle ilgili takvimi etkileyebilecektir.” (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Yeniden Refah Partisi market ücretsiz
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