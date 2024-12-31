Gündeme bomba gibi düştü! 'Gassal' dizisi ile maaşları ortaya çıktı...

Çok az bilinen gassal mesleği TRT'nin dijital yayın içeriği Tabii'de yayımlanan 'Gassal' dizisi ile gündem oldu. 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişiyle reklamı yapılan dizi birçok yerden tepki almış ancak 21 Aralık'ta yayımlanması ile milyonlar tarafından izlenmişti.

Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği ve Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Gassal” dizisi sonrası bu mesleği icra edenlerin hayatı da merak edilmeye başlandı. Dizide, cenaze yıkama işlemini gerçekleştiren gassalların hayatı konu alınırken, bu mesleğin psikolojik ve fiziksel yükünü tartışan sosyal medya kullanıcıları, gassalların maaşlarının düşük olmasına dikkat çekti.

Manevi ve fiziksel yükü fazla olan gasalların ne kadar maaş aldıkları ise merak edildi. Paylaşılan verilere göre, meslek deneyimine göre maaşlar şu şekilde:



Başlangıç Seviyesi: 30 bin TL

3+ Yıl Deneyim: 42 bin TL

6+ Yıl Deneyim: 45 bin TL

25+ Yıl Deneyim: 47 bin TL