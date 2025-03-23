Güney Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi nedir? Güney Afrika Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Tüm kıtalar arasında en genç nüfusa sahip olan kıta Afrika kıtasıdır. Bu durum kıta üzerinde yer alan ülkeler ile de ilgili bir durumdur. Resmi adı ile Güney Afrika Cumhuriyeti daha yaygın ismi ile Güney Afrika da Afrika kıtası üzerinde yer alan bir ülkedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ismini kullanan iki ülkeden biridir. Diğer ülke ise Orta Afrika Cumhuriyeti’dir. Tarihte Roma İmparatorluğu’na bağlı bir eyalet olan ve bugün Tunus’un kurulu olduğu yerlerde bulunan bölge için Afrika ismi kullanılmıştır. Zaman içinde değişim geçirerek bugün bu ismi ile anılmaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti adından da anlaşıldığı gibi Afrika kıtasının güney kısmında yer alır. Esvatini, Mozambik, Zimbabve, Bosvana, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sınır komşularıdır. Bunlar dışında, bir ülke olan Lesotho, tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti içinde yer alan bir ülkedir ve sınırlarını Güney Afrika ile paylaşır.

Ülkede birden fazla sayıda başkent vardır. Yürütme başkenti Pretoria’dır. Yasama başkenti ise Cape Town’dur. Ülkenin yargı başkenti ise Bloemfontein’dir.

Konum olarak Güney Afrika, Afrika kıtasının en güney kısmında bulunur. Topraklarındaki çeşitlilik nedeni ile resmi dili de birden fazladır. Zuluca, Xhosa, Kuzey Sotho dili, Afrikaanca, Swati dili ülke sınırları içinde konuşulan dillerden bazılarıdır. Birden fazla etkin grubun yaşadığı ve köklü bir tarihçeye sahip olan ülkenin resmi para birimi ise Güney Afrika Randı'dır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi rand olarak belirlenmiştir. Güney Afrika Randı da denilen bu para biriminin dünya standartlarına göre belirlenmiş olan kodu ZAR sembolü ise R’dir. Bu para birimi ismini Johannesburg’un kurulduğu ve ülkenin altın madenlerinin büyük bir kısmının yer aldığı Witwatersrand’tan almaktadır.