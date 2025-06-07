Günlerdir tartışılıyordu, Bakan Yerlikaya açıkladı! Son 48 saatte 35 bin araç yakalandı, işte ceza miktarları...

Bayram tatili ile milyonlarca vatandaş yollara çıktı. Yollarda hız kontrolünü sağlamak için ise radarlar devredeydi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden arefe günü itibarıyla radar bilançosunu açıkladı.

35 BİN 682 ARACA RADAR CEZASI

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldı. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününe ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi. Böylece arefe ve bayramın birinci günü toplamda 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.



2 MİLYON 232 BİN 715 ARAÇ OTOYOLLARI KULLANDI

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının verilerini de paylaşan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığını belirtti.



RADAR CEZASI NE KADAR?

2025 yılında radar cezası şu şekilde belirlendi:

