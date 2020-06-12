Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi!Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Bodrum yaz sezonunda tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Özellikle işletmeler kan ağlamaya başladı. Halk plajları haricinde birçok işletme yerli turistin gelmesini bekliyor. Beachlere giriş ücreti alınmazken, şezlonglar da ücretsiz oldu. Çok az sayıda insan sahilde gezerken, deniz kenarında işletmeler, beachlerde ise sessizliğe büründü. Şezlonglar, localara gelecek olan yerli turisti beklemeye başladı.

1 Haziran’da gelen yeni normalleşme süreci bile Bodrum’a hareket katmadı. Bodrum’a gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını veya tatil sitesi önünde bulunan havuzları ya da sahilleri tercih ediyor. Eğlencenin en üst seviyede yaşandığı Bodrum’un ilk kez bu kadar sessiz kalması esnafı da üzdü. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı insanlar kendilerini güvenilir hissettiği bölgelerde eğlenmeyi tercih ediyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan vatandaşlar sessiz sakin gözden uzak koylarda denize giriyor.

ŞEZLONG PARASI ALINMIYOR

Geçtiğimiz günlerde şezlongu günlük bin liradan, aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.

Bitez sahilinde Gumsal Beach işleten Tekin Ete, yaz sezonuna yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek, “İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur” dedi.