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  4. Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi!Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi!Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Türkbükü'ndeki bazı oteller şezlong fiyatlarıyla dudak uçuklatmıştı. İki şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlenmişti. Yaz sezonunda hıncahınç dolan Bodrum sahilleri sessizliğe büründü. Deniz kenarındaki şezlonglar, localar bomboş kalınca, bazı beachlerde şezlong parası kaldırıldı.

Bodrum yaz sezonunda tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Özellikle işletmeler kan ağlamaya başladı. Halk plajları haricinde birçok işletme yerli turistin gelmesini bekliyor. Beachlere giriş ücreti alınmazken, şezlonglar da ücretsiz oldu. Çok az sayıda insan sahilde gezerken, deniz kenarında işletmeler, beachlerde ise sessizliğe büründü. Şezlonglar, localara gelecek olan yerli turisti beklemeye başladı.

1 Haziran’da gelen yeni normalleşme süreci bile Bodrum’a hareket katmadı. Bodrum’a gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını veya tatil sitesi önünde bulunan havuzları ya da sahilleri tercih ediyor. Eğlencenin en üst seviyede yaşandığı Bodrum’un ilk kez bu kadar sessiz kalması esnafı da üzdü. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı insanlar kendilerini güvenilir hissettiği bölgelerde eğlenmeyi tercih ediyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan vatandaşlar sessiz sakin gözden uzak koylarda denize giriyor.

ŞEZLONG PARASI ALINMIYOR

Geçtiğimiz günlerde şezlongu günlük bin liradan, aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.
Bitez sahilinde Gumsal Beach işleten Tekin Ete, yaz sezonuna yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek, “İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur” dedi.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Ete, insanlarda para olmadığı için girişleri ücretsiz yaptıklarını belirterek, “Beach giriş ücreti alamıyoruz, çünkü herkes itiraz ediyor, gelen de yok zaten. Gelene şezlong fiyatı dediğimizde de para olmadığını söylüyorlar biz de misafir ediyoruz. Zaten insanlarda para yok çalışmamışlar, 4 aydır çalışmadıklarını söyleyenler var. Ondan dolayı şezlong ve giriş ücreti almıyoruz, yeme içme bedelini alıyoruz” şeklinde konuştu.

İşletmeci Mevlüt Aksoy ise, “Bu sene zor bir sezon geçiriyoruz. İşler de çok iyi değil şu anda. Korona virüsten dolayı hiç iş yapamıyoruz. İyi bir sezona başlamadık ama geleceğe dair umutlarımız var. İnsanlar hem çekingen, hem kurallar korkutuyor. Dünya genelinde bir korku var. Bu korku da doğal olarak bize yansıyor” ifadelerini kullandı.

Bitez sahilde bulunan Arena Beach işletmecisi Melike Gürleyik de işlerin açılmasını beklediklerini söyleyerek “Turizmde bir renk bir canlanma yok. İnsanlar gelmiyor, korkuyorlar. Tedbirimizi almış bir şekilde bekliyoruz gelecek olan misafirleri. Bizim işletmemizde giriş ücreti, şezlong ücreti gibi hiçbir ücret almıyoruz. Fiyat artışı da yapmıyoruz zaten insanlar zor süreçten geçti bizim de destek olmamız lazım. Biz milletimizin, halkımızın yanındayız. Onların bütçesini de zorlamamamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İşletmeci Hakan Berktaş ise Bodrum’daki otellerin boş olduğunu, sadece yazlıkçılar ve Bodrum’da evi olanların geldiğini ifade ederek, “Oteller bomboş, bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Çok sayıda personel çalıştırıyoruz, inşallah bir an önce açılır sezon" dedi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ohh beter olun
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