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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (19 Temmuz 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 335 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (19 Temmuz 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 618 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 564 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 120 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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