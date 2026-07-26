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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 54 bin 140 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 405 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 810 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 803 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 54 bin 140 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 405 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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