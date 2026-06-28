Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (28 Haziran 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 685 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 810 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 48 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 109 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 111 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır