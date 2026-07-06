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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (6 Temmuz 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 969 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 186 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (6 Temmuz 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 489 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 448 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 969 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 186 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 16,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 4 bin 747 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 764 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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