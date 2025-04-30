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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 918 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 508 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 181 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 848 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 918 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 508 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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