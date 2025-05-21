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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 657 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 650 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 976 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 889 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 657 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 650 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 329 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 321 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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