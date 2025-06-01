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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 748 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 812 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 976 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 23 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 748 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 812 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 590 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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