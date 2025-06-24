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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 388 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 374 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 620 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 984 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 388 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 845 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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