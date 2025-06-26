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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 51 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 883 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 797 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 966 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 51 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 883 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 365 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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