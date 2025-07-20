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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 81 bin 403 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 77 bin 1 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 968 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 673 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 81 bin 403 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 77 bin 1 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 69 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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