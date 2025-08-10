FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 593 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 285 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 144 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 974 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 294 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 653 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

