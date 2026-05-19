FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Bartın'ın 6600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, şimdiden tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk beklediklerini ifade edip "Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz" dedi.

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, şimdiden yüzde 80'e ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur zammı için yeni tahmin: İşte en düşük maaşlar Emekli ve memur zammı için yeni tahmin: İşte en düşük maaşlar

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 1

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, “9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde otel ve pansiyonlarımızda yüzde 80'e yakın doluluk oranımız oluştu. Son haftaya girdiğimiz şu günlerde konaklama tesislerindeki doluluk oranımızın yüzde 90 veya yüzde 100 olacağını söyleyebiliriz. İlçemiz Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Amasra'mızın yanı sıra Bartın, mavi bayraklı İnkumu plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütünları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi güzellikler bulunuyor. Bartın Valiliğimiz koordinasyonunda Amasra Kaymakamlığımız, Amasra Belediyemiz ve derneğimiz olarak Kurban Bayramı’nda ilçemizi ziyaret edecek turistlerimizin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri aldık. Herkesi bekliyoruz" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor: Endişe başladı

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 2

İNKUMU'NA GÜNDE 15-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 3

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 4

TÜRİYE'DE TEK LAV SÜTUNLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan Türkiye'de ise sadece Bartın'daki 80 milyon yıllık Güzelcihasar Lav Sütunları’nı, Kurban Bayramı tatili boyunca 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor. (DHA)

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 5

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 6

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek Çok yoğun talep var 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2026)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra Turizm turist bayram tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.