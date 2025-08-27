Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 204 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 982 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 113 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 104 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 944 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır