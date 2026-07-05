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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (5 Temmuz 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 91 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 384 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (5 Temmuz 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 277 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 700 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 91 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 384 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 120 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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