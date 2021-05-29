Günlük faiz hesaplaması! 20000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mayıs ayı içerisinde açıkladığı faiz kararının arkasından bankalar da faiz oranlarında güncelleme yaptı. Birikimlerini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler yatırımcılar, için 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi açıklandı.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından atılan parasal sıkılaşma politikasının ardından bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı aldı. TCMB tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

Vadeli hesap nedir? Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel veya kurumsal olarak açılabilen bir hesap türüdür. Tüm bankacılık işlemlerinin devam ettirilebilen vadeli hesapların dışında vadeli seçenek ile birikimler yönetilebilir, kâr elde edilebilir.

Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırılan paranın belli bir zaman içinde, bankaların sunduğu faiz oranları kapsamında yüksek getiri sağlamasıdır.

Genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilebilir. Vade için banka ile beraber belirlenen süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkânı da o kadar artar.