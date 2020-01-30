Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 62,95 65,50 -3,89 Karel Elektronik 17,37 18,04 -3,71 Bizim Mağazaları 11,17 11,55 -3,29 Net Holding 2,41 2,49 -3,21 Bursa Çimento 6,55 6,76 -3,11 İş Y. Men. Değ. 4,84 4,99 -3,01 Şok Marketler 10,79 11,12 -2,97 Çimsa 9,95 10,25 -2,93 Netaş Telekom. 14,60 15,03 -2,86 GSD Holding 1,58 1,62 -2,47 Ford Otosan 74,40 76,20 -2,36 Pegasus 68,05 69,55 -2,16 Kartonsan 460,00 470,10 -2,15 Kerevitaş Gıda 3,28 3,35 -2,09 Batı Çimento 3,84 3,92 -2,04 Çelebi 100,40 102,40 -1,95 Odaş Elektrik 2,09 2,13 -1,88 Albaraka Türk 1,69 1,72 -1,74 Migros Ticaret 24,86 25,30 -1,74 Enerjisa Enerji 8,00 8,14 -1,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

