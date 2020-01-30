Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.690 -0,42 BIST ANKARA 162.727 -0,11 BIST ANTALYA 112.195 -0,85 BIST BALIKESİR 124.648 -1,04 BIST BURSA 211.643 -1,93 BIST DENIZLI 153.031 -0,49 BIST ISTANBUL 119.788 -0,75 BIST IZMIR 217.897 -1,24 BIST KAYSERI 524.140 -1,87 BIST KOCAELI 241.163 -1,29 BIST KONYA 103.644 -2,66 BIST TEKIRDAĞ 466.053 -2,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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