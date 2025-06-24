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Güven endeksi haziranda hizmet sektöründe artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azaldı

Güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Güven endeksi haziranda hizmet sektöründe artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 110,9'a çıkarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azalışla 108,5, inşaat sektöründe yüzde 1,7'lik gerilemeyle 86,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe haziranda geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,1 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 3,4 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,1, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 1,4 azalış gösterdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ticaret tüik
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