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Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

24.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında Ağustos ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi. İşte TÜİK'in açıkladığı veriler...

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 117,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 116,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,5 artarak 120,1 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,1 artarak 115,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,1 azalarak 117,9 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 115,6 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,8 artarak 125,9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,8 artarak 90,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,0 artarak 130,1 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 91,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 92,4 iken, Eylül ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,04 artarak 83,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,3 azalarak 100,5 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Eylül ayında girişimlerin yüzde 56,9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43,1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ağustos ayında yüzde 30,5 iken Eylül ayında yüzde 25,7, "talep yetersizliği" Ağustos ayında yüzde 24,6 iken Eylül ayında yüzde 22,2 ve "diğer faktörler" Ağustos ayında yüzde 21,0 iken Eylül ayında yüzde 18,3 oldu.

Kaynak: İHA

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