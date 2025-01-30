Güvensiz ürünler listesi güncellendi! Okul giyim eşyaları arasındaki, kapüşonlu sweat için toplatma kararı

Gıda ve giyim sektöründeki tehlike devam ediyor. Neredeyse her yeni günde insan sağlığını tehlikeye atan yeni bir ürün ifşa edilirken; Ticaret Bakanlığı da piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.

KAPÜŞONLU SWEAT İÇİN TOPLATMA KARARI

Bakanlık, son olarak kul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.