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Son dakika: Özgür Demirtaş TL mevduatlarıyla ilgili kararı yorumladı! 'Dolar ve Euro...'

21.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından dolar ve euro sert şekilde değer kaybetti. Finans Uzmanı Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrası duyurduğu TL mevduatlarıyla ilgili düzenlemeyi değerlendirerek bunun ne anlama geldiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Özgür Demirtaş TL mevduatlarıyla ilgili kararı yorumladı! 'Dolar ve Euro...'

Son dakika: Finans Uzmanı Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. TL mevduatlarındaki döviz farkları vatandaşa verilecek" açıklamasını değerlendirdi.

Özgür Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Finans alanında bizim primary security dediğimiz ürünlerin yanında (mevduat, hisse, tahvil, emtia vs), bizim secondary security dediğimiz türev ürünleri vardır. Bu ürünlerin en ünlülerinden biri opsiyonlardır.

İki tip opsiyon vardır. ALIM opsiyonu ve SATIM opsiyonu. Alım opsiyonu yatırımcısına bir finansal ürünü belirli bir fiyattan alma hakkı verir. Örneğin Dolar/TL yi almak yerine onu ALMA hakkını alabilirsiniz.

Örneğin Dolar/TL 4 iken siz Dolar/TL yi 7 liradan alma hakkını yani ALIM opsiyonunu almış olabilirsiniz. Eğer Dolar/TL 9’a çıkarsa siz 7’den alma hakkını kullanırsınız. Ve 7’den alıp 9 dan satınca edeceğiniz kar yanınızda kalır. SATIM opsiyonları da bunun tersidir.

Şimdi yukarıda anlattığım ALIM opsiyonunu alabilmenizin yanında bu opsiyonları başkasına satıyor da olabilirsiniz. Biz bunlara ÇIPLAK opsiyon işlemleri deriz.

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"HÜKÜMET YENİ BİR ÜRÜN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Benim anladığım kadarı ile Hükümet şöyle yeni bir ürün çıkarmak istiyor. Yeni bir TL mevduat hesabı ama o hesabın sahibine aynı zamanda bir DOLAR alım opsiyonu satmış gibi oluyor. Diyelim ki kişinin 150 lirası var. O sırada da Dolar/TL 15 lira (yani 10 doları var)

Kişi 150 lirasını TL mevduatta tutuyor ama 15 lira seviyesinden de ALIM opsiyonu varmış gibi getiri elde ediyor. Yani Dolar/TL vade sonunda 19 lira olsa aradaki 4 liradan doğan farkın mevduat sahibine verilmesi gibi. Şimdi bu nedir ve etkisi ne olur?

Aslında Dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi gibi… Dolar/TL’deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı… ikinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ise ekstra enflasyon anlamına gelebilir.

"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

1970’lerde benzerlerinin yapılmış bir şey olduğunu biliyorum. Türkiye için Hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
döviz Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
özgür demirtaş son 1 aydır senden başka konuşan yok ne mualefete yaklaşan şeçimler nedeni ile göz kırpıyorsun anlaşılan daha önce mitingler yapıldı add li yöneticiler vekil oldu dursun çiçek denilen bir albay mağdur edebiyatı ile vekil oldu hakkında soruşturma açılan gazeteci siyasetçi kim varsa mualefette vekil oldu şimdi sende bunlara bakıp bu yol doğru yol iktidarı boşa çıkaracak konuşmaları yapayım ilk seçimde vekil olayım moduna girmişsin hadi hayırlısı
bu çok tehlikeli bir hareket, şu aşamada tl değer kazandı gibi görünüyor ama ilerleyen aşamada uçuruma daha hızlı yuvarlayacak bir hareket... resmen ucu açık olmayan bir faiz verilmiş gibi. hemde faizi indirdik diyerek
Aslında Dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi gibi… Dolar/TL’deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı… ikinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ise ekstra enflasyon anlamına gelebilir.

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