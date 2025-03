Habertürk ve Show TV'nin yeni sahibi Kemal Can oldu. Park Grubu medya sektöründen çekilip devir anlaşması Can Grubu ile imzalanmıştı. Son olarak Rekabet Kurumu devir işlemine onay verdi. Can Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını iş insanı Kemal Can yürütürken Can Grubu'nun medya yatırımları ise Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yürütülecek. Yaşanan son gelişmeyle beraber Ciner Yayın Holding'in yönetimi Can Grubu'na geçti. Peki, Habertürk ve Show TV'nin yeni sahibi Kemal Can kimdir? Kanalı yönetecek Kenan Tekdağ kimdir ve nereli? İşte detaylar...

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, aslen Ağrılı olarak biliniyor. Otelleri, benzin istasyonları ve hastaneleri olan Kemal Can, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve sonra seçilen Savcı Sayan'ı ziyaret etmişti.

BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA KEMAL CAN VAR

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubu’nun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler bulunuyor. Grubun yönetim kurulu başkanlık koltuğunda Kemal Can oturuyor.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR VE NERELİ?

1956 yılı Ağrı - Doğubeyazıt doğumlu olan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunduktan sonra 1984 yılında serbest avukatlık görevine başladı. Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Kenan Tekdağ Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetecek.