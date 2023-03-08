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HAC KURA SONUÇLARI 2023 SORGULAMA: Diyanet Hac kuraları ne zaman sorgulanır? e-Devlet hac kura sonuçları isim listesi

08.03.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Hac kuraları 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenmişti. Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar başvurularını tamamladıktan sonra heyecanla kura tarihini beklemeye başlamışlardı. Yapılan açıklamada bugün sonuçların açıklanacağı duyuruldu. Peki, hac kura sonuçları ne zaman ve nereden sorgulanır?

HAC KURA SONUÇLARI 2023 SORGULAMA: Diyanet Hac kuraları ne zaman sorgulanır? e-Devlet hac kura sonuçları isim listesi

Hac kuraları bugün tamamlandı. Hac kurası için başvuru yapan vatandaşların heyecanla beklediği çekiliş bugün gerçekleştirildi. Kayıt yapılan yıllara göre kat sayı sisteminin uygulandı kura çekiminde sonuçlar bugün sorgulanabilecek. Hac kura sonuçları e- Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sorgulama işlemi saat 22:00’den itibaren yapılabilecek. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kura çekilişi bugün tamamlandı.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Şu anda sisteme giriş yapıldığında, "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle şu anda hizmet sunulamamaktadır." uyarısı yer alıyor.

hac-sorgulama

Saat 22:00’den itibaren sistem aktif hale gelebilecek ve sorgulama işlemi yapılabilecek.
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HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.

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KESİN KAYIT YAPILABİLECEK YERLER AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

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